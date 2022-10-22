Пока в России закончатся ракеты, она разнесет всю нашу энергосистему: Жданов дал нелестный прогноз

Военный эксперт Олег Жданов призвал не считать количество российских ракет, а искать способы защиты от них. По его словам, летом у россиян было примерно 3500 ракет, сколько сейчас – неизвестно.

Об этом военный эксперт сказал на своем Ютуб-канале 22 октября.

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"Мы не знаем точное количество ракет. Я думаю, что разведка опирается на какие-то данные. Поэтому дает такую оценку, что 35% ракетного арсенала уже использованы. Летом фигурировала цифра, что в РФ в боевом составе где-то 3500 ракет. 35% — это больше 1000 ракет Я постоянно говорю, не считайте российские ракеты Надо искать способы защиты от них Пока в России ракеты закончатся, они разнесут всю нашу энергосистему Будем сидеть сидеть со свечами и ставить буржуйки в многоэтажках Я бы не привязывался к количеству ", – прокомментировал эксперт недавнее заявление главы ГУР Буданова.

Сколько ракет осталось в России

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов 19 октября заявил, что количество ракет в России упало до критического уровня – 30%. Именно поэтому, как объясняет главная разведка, Россия начала применять в войне против Украины иранские дроны-камикадзе. По его словам, российская оборонная промышленность не может производить в достаточном количестве новые ракеты, а те, с которыми они вступили в войну 24 февраля, уже иссякают.

В Минобороны сообщили, что в России осталось 609 высокоточных ракет с 1844 года. Между тем военные предполагают, что таких мощных ракет, как "Кинждал", у оккупантов в лучшем случае осталось не больше половины того количества, которое было по состоянию на начало вторжения. То есть, вполне вероятно, что таких ракет у россиян осталось не больше 20.

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