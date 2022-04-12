"Пока ваше оружие идет или не идет в Украину, у нас умирают люди" — Ким обратился к международным партнерам

"Пока ваше оружие идет или не идет в Украину, у нас умирают люди" — Ким обратился к международным партнерам

Россияне продолжают бить по Украине ракетами и сбрасывать бомбы.

Глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким заявил, что пока Запад раздумывает над предоставлением Украине нужного оружия для защиты от атак России, в стране ежедневно от рук оккупантов умирают мирные люди. Он призвал партнеров поскорее предоставить оружие Украине.

Об этом Ким сказал в эфире американского CNN.

"Честно говоря, нам нужно оружие и оно нам нужно прямо сейчас... Наши люди умирают каждый день. Каждый день, пока ваше оружие идет к нам или не идет к нам, у нас умирают люди. Особенно на востоке Украины... А россияне, между тем, бьют по нам ракетами и сбрасывают на нас бомбы. У нас мирные люди умирают каждый день. Это проблема – нам нужно оружие, и оно нам нужно очень быстро", — сказал глава Николаевской ОГА.

Также Ким рассказал, что еще одной проблемой в области являются трупы российских оккупантов.

"За последние две недели мы собрали трупы, разместили их в рефрижераторах и отправили на север страны. На сегодняшний день мы уже почти убрали нашу территорию от трупов россиян. Но на линии атаки мы не можем их забрать, мы не знаем, сколько там их", – добавил Виталий Ким.

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