За время сентябрьского контрнаступления от оккупантов освобождены более трех тысяч квадратных километров украинской земли. В то же время враг наносит мощные ракетные удары по Бахмуту, Краматорску и Славянску.

Ситуация вдоль передовой в зависимости от участка фронта отличается на 180 градусов, говорится в ТСН.

В частности, в Донецкой области, от Нью-Йорка на Авдеевку и дальше до Красногоровки с Марьинкой решители ведут очень мощные обстрелы и пытаются продавить украинскую линию обороны. На границе Луганской и Донецкой областей, вдоль Бахмутской трассы, так же атакует вражеская авиация, танки, артиллерия. Кадыровские боевики, прямо сейчас ведут наступление в сторону Соледара. Там отрезок активных боевых столкновений вокруг завода "Кнауф".

Но, наверное, самые большие наступательные усилия оккупантов направлены ныне в сторону Бахмута. Сам город враждебная артиллерия, методично превращающая в территорию не жизнь. Ежесуточно там возникают пожары и, к сожалению, есть погибшие и раненые местные жители. Самые интенсивные обстрелы и попытки вражеских пехотных атак происходят с Юга, в районе Веселой Долины, Зайцево и Николаевки Второй.

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В то же время на Харьковщине, совершенно противоположная картина. По информации Генштаба, более двух десятков населенных пунктов области наши воины уволили только в течение суток. В частности, речь идет о самом Севере Харьковщины и Северо-востоке, где украинским силам обороны удалось выйти вплотную к государственной границе. Над Казачьей Лопанью, Гоптовкой, Цуповкой, Липцами, Терновой, Токаровкой, расположенной почти вплотную к границе — снова замелькали украинские флаги. То же есть такая информация, касается и Волчанская, который был для россиян невероятно важным центром, с точки зрения логистического обеспечения их группировки на Харьковщине.

Важный момент – установление полного контроля за освобожденными населенными пунктами и территориями. В густых лесах еще могут оставаться отдельные стаи оккупантов, поэтому всюду в освобожденных районах продолжаются проверки, зачистки, разминирование.

Наша разведка утверждает, что после серии поражений от украинцев, кремлевский военный преступник, в очередной раз сменил командование западной группировки своей оккупационной стаи – это уже в третий раз за последние несколько месяцев. Очевидно, решение принято именно с целью поощрения рашистов к дальнейшим — отрицательным наступлениям и организованному бегству из остальной, временно захваченной территории Украины.

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