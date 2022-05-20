"Пока я буду в плену": военный фотограф из "Азовстали" показал фотографии украинских защитников

"Пока я буду в плену": военный фотограф из "Азовстали" показал фотографии украинских защитников

Фотограф полка "Азов" Дмитрий Казацкий известен в Твиттере под ником Орест показал свои фото из "Азовстали".

Украинский защитник призвал распространять фотографии, чтобы о подвиге героев узнал весь мир.

Об этом Дмитрий Казацкий написал в социальных сетях.

"Кстати, пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", — написал Дмитрий.

Фото: Дмитрий Казацкий

Отметим, что Дмитрий Казацкий — студент Острожской академии, специальность "политология". Ранее именно он публиковал фотографии раненых украинских воинов из "Азовстали". Также он автор фотографии: "свет победит".

Фото: Дмитрий Казацкий

Фото: Дмитрий Казацкий

Посмотреть все фотографии украинского защитника можно по ссылке.

Фото: Дмитрий Казацкий

Напомним, защитник Мариуполя Дмитрий Казацкий ("Орест") 20 мая опубликовал в своих соцсетях фото из "Азовстали".

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