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Показал могилу расстрелянного и признался в убийстве: в Херсонской области взяли в плен оккупанта-палача из Бучи

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Показал могилу расстрелянного и признался в убийстве: в Херсонской области взяли в плен оккупанта-палача из Бучи

Фото: СБУ

В Херсонской области в плен попал оккупант, который в Буче на Киевщине убил гражданского мужчину.

Россиянин расстрелял легковой автомобиль на трассе у поселка Здвижовка Бучанского района. Тело гражданского он закопал, чтобы скрыть следы преступления.

Об этом сообщает СБУ.

Воины ВСУ задержали оккупанта из Бучи на Херсонском направлении. В ходе допроса подозреваемый признался в убийстве гражданского. Также он показал могилу, в которой зарыл мужчину.

© СБУ
Фото: СБУ

"Установлено, что убийцей является контрактник одного из подразделений 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии с РФ. По данным следствия, в 2019 году он активно участвовал в боевых действиях на территории Сирии. В начале полномасштабного вторжения в Украину злоумышленник входил в состав оккупационной группировки, пытавшейся захватить Киевщину", — сообщили в СБУ.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Следователи сообщили пленному оккупанту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, причастных к зверствам в Киевской области может оказаться до 5 тысяч.

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