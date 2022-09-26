Показал могилу расстрелянного и признался в убийстве: в Херсонской области взяли в плен оккупанта-палача из Бучи

В Херсонской области в плен попал оккупант, который в Буче на Киевщине убил гражданского мужчину.
Россиянин расстрелял легковой автомобиль на трассе у поселка Здвижовка Бучанского района. Тело гражданского он закопал, чтобы скрыть следы преступления.
Об этом сообщает СБУ.
Воины ВСУ задержали оккупанта из Бучи на Херсонском направлении. В ходе допроса подозреваемый признался в убийстве гражданского. Также он показал могилу, в которой зарыл мужчину.
"Установлено, что убийцей является контрактник одного из подразделений 331-го парашютно-десантного полка 98-й воздушно-десантной дивизии с РФ. По данным следствия, в 2019 году он активно участвовал в боевых действиях на территории Сирии. В начале полномасштабного вторжения в Украину злоумышленник входил в состав оккупационной группировки, пытавшейся захватить Киевщину", — сообщили в СБУ.
Следователи сообщили пленному оккупанту о подозрении по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Напомним, причастных к зверствам в Киевской области может оказаться до 5 тысяч.
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