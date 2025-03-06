Показали последствия вражеской атаки на Одесчину: есть раненые

В Одесской области ликвидировали последствия ночной атаки РФ, в результате которой вспыхнули пожары. Пострадали критическая инфраструктура, пожарная часть, жилой дом и станция техобслуживания автомобилей.

Об этом сообщила ГСЧС.

"По предварительной информации, ранения получили два человека", — детализировали в ГСЧС.

Напомним, ночью 6 марта враг снова массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками. Под удар попала гражданская и энергетическая инфраструктура Южного.

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