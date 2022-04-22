"Показали сигнал Путину": представителю РФ устроили бойкот во время заседания органа МВФ

На заседании Международного валютно-финансового комитета (МВФК) несколько министров финансов вышли во время выступления российского визави Антона Силуанова.

Это был знак протеста против войны России в Украине.

Об этом сообщил министр финансов Дании Николай Ваммэн, пишет CNN.

По его словам, бойкот представителю России сначала решили устроить представители стран Балтии и Скандинавии, но затем их примеру последовали и другие.

"Я увидел, как мои коллеги со всего мира показали очень четкий сигнал Путину и России, что мы ни при каких условиях не примем войну в Украине и будем твердо стоять за украинским народом", — рассказал Ваммен.

А ранее стало известно, что постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) принял решение о приостановлении статуса наблюдателя России из-за военного вторжения в Украину. Послу РФ Анатолию Антонову было отказано в возможности выступить на заседании.

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