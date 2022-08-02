"Показатель небоеспособности зашкаливает": в Бурятии расформировали "элитную" десантную бригаду

Такой "подарок" им сделали как раз ко дню десантника, который в России отмечают 2 августа.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на информацию в российской "Википедии", которую по состоянию на данный момент уже удалили.

Появившаяся в Сети статья цитирует заявление Минобороны РФ. Речь идет о том, что 26 февраля 2022 года в районе Каховки оккупанты пытались форсировать Днепр. Тогда серьезные ранения получил командир гвардии бригады, полковник Денис Николаевич Шишов. Также погиб заместитель командира бригады подполковник Денис Викторович Глебов.

А уже 29 июня 2022 похоронили заместителя начальника штаба бригады, подполковника Павла Александровича Кислякова.

Также большие потери понесли и рядовые армейцы. Независимый фонд "Свободная Бурятия", на который ссылается автор материала, сообщил, что по состоянию на 25 июля потери оккупантов этой бригады достигают:

более 7 тысяч погибших,

5 тысяч раненых

около 8,5 тысячи – пропавших без вести.

"Показатель небоеспособности вообще зашкаливает. Например, в 11 отдельной десантно-штурмовой бригаде он составляет целых 47%. То есть каждый второй воевать уже не может. И именно поэтому соответствующую бригаду от 1 августа, накануне дня ВДВ, решили расформировать", — говорится в сообщении.

Источники издания в спецслужбах отметили, что вышеприведенные цифры могут быть несколько преувеличены. Насколько существенно отличаются цифры, пока неизвестно.

Напомним, за сутки ВСУ уничтожили еще 140 оккупантов и сбили вертолет.

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