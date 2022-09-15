"Покажем 4 направления освобождения Крыма": Подоляк рассказал, как будет происходить деоккупация юга Украины

Это будет касаться и Херсона и Крыма. Украинское военное командование работает над соответствующей спецоперацией.

Об этом в комментарии "24 канала" сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Подоляк считает, что россияне будут убегать из оккупированного Херсона и не будут защищать город, поскольку без мощной артиллерии оккупанты ничего не могут сделать.

"Они умеют сидеть, пока у них есть еще определенное количество артиллерии, и они могут на определенном расстоянии держать наших ребят", — пояснил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что украинцам не стоит обращать внимания на систему обороны российских оккупантов, поскольку этим грамотно занимается Генштаб и командование на юге Украины. Подоляк добавил, что на юге продолжается спецоперация по освобождению Херсонщины.

"Херсон будет освобожден. Так же будет освобожденная и Арабатская стрелка, и мы зайдем в Крым. Как говорил Лукашенко, покажем 4 направления освобождения Крыма", – подчеркнул он.

Напомним, ВСУ обстреляли кафиров, которые дислоцировались в пригороде Херсона, и их технику.

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