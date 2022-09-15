"Покажем 4 направления освобождения Крыма": Подоляк рассказал, как будет происходить деоккупация юга Украины

Украина освободит юг от российских оккупантов.
Это будет касаться и Херсона и Крыма. Украинское военное командование работает над соответствующей спецоперацией.
Об этом в комментарии "24 канала" сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Подоляк считает, что россияне будут убегать из оккупированного Херсона и не будут защищать город, поскольку без мощной артиллерии оккупанты ничего не могут сделать.
"Они умеют сидеть, пока у них есть еще определенное количество артиллерии, и они могут на определенном расстоянии держать наших ребят", — пояснил Подоляк.
Советник главы ОП подчеркнул, что украинцам не стоит обращать внимания на систему обороны российских оккупантов, поскольку этим грамотно занимается Генштаб и командование на юге Украины. Подоляк добавил, что на юге продолжается спецоперация по освобождению Херсонщины.
"Херсон будет освобожден. Так же будет освобожденная и Арабатская стрелка, и мы зайдем в Крым. Как говорил Лукашенко, покажем 4 направления освобождения Крыма", – подчеркнул он.
Напомним, ВСУ обстреляли кафиров, которые дислоцировались в пригороде Херсона, и их технику.
Читайте также:
- Когда Украина сможет уволить Херсон: Жданов назвал месяц
- Бои еще продолжаются: Ким опроверг освобождение Киселевки
- Оккупанты вертолетами доставляют боеприпасы: Арестович рассказал о наиболее опасном способе поставки