"Показуха, стыд": в России на съемке пропагандистского ролика женщина осудила происходящее (видео)

На кадрах видно, как на улице собралось несколько десятков человек с русскими флагами.
В России на съемках очередного пропагандистского видеоролика женщина высказала свое недовольство и осудила происходящее.
Соответствующее видео впоследствии попало в социальные сети.
На кадрах видно, как на улице собрались несколько десятков человек с российскими флагами. Стояли они вместе с некими офицерами и, по всей видимости, работниками спасательных служб.
В какой-то момент одна из участниц возмутилась происходящим и высказала свое недовольство.
“На митинг собрались, стоят, нанятые. Видеосъемка. Тоже ради картинки пришли? Показуха, стыдоба”, - сказала женщина, после чего покинула группу митингующих.
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