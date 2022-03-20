"Показуха, стыд": в России на съемке пропагандистского ролика женщина осудила происходящее (видео)

"Показуха, стыд": в России на съемке пропагандистского ролика женщина осудила происходящее (видео)

На кадрах видно, как на улице собралось несколько десятков человек с русскими флагами.

В России на съемках очередного пропагандистского видеоролика женщина высказала свое недовольство и осудила происходящее.

Соответствующее видео впоследствии попало в социальные сети.

На кадрах видно, как на улице собрались несколько десятков человек с российскими флагами. Стояли они вместе с некими офицерами и, по всей видимости, работниками спасательных служб.

В какой-то момент одна из участниц возмутилась происходящим и высказала свое недовольство.

“На митинг собрались, стоят, нанятые. Видеосъемка. Тоже ради картинки пришли? Показуха, стыдоба”, - сказала женщина, после чего покинула группу митингующих.

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