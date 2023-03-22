"Показывает, насколько Путину нужен мир": посол США о ночной атаке дронов

Российский диктатор и другие официальные лица России неоднократно заявляли, что они якобы заинтересованы в прекращении войны.

Атака российских ракет и беспилотников, которая состоялась на ночь 22 марта, еще раз доказывает, насколько российский диктатор Владимир Путин заинтересован в прекращении войны, которую он начал в прошлом году.

Об этом заявила госпожа посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк.

Также читайте Российская армия атаковала беспилотниками Житомирскую область: поврежден объект инфраструктуры

Она напомнила, что вчера российский диктатор и другие официальные лица России заявляли, что они якобы заинтересованы в прекращении войны.

"После всех вчерашних разговоров в Москве снова российские ракеты и снова атаки беспилотников на мирных жителей ночью совершенно ясно показывают, насколько президент Путин заинтересован в справедливом мире или прекращении войны, которую он начал", – написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 22 марта снова совершили атаку беспилотниками по городам Украины. По данным Генштаба, силами ПВО было уничтожено 16 из 21 запущенного беспилотника. Пока известно о трех жертвах и семи пострадавших.

Позже президент Владимир Зеленский, комментируя атаку дронов-камикадзе армии Российской Федерации, подчеркнул, что Кремль не стремится к миру. Именно поэтому нужно усилить глобальное давление на Москву.

Читайте также: