Показывал кадры войны в Украине и призвал прекратить стрелять: в РФ задержали украинского певца

Артист публично поддерживал украинцев.

Уроженца Донецка, певца Игоря Левченко, задержали в России.

Артиста арестовали за то, что он с первых дней войны в Украине поддерживал украинцев. На своей странице в Instagram исполнитель публиковал жуткие кадры, как российские военные обстреливают и разрушают украинские города, мирным жителям вместе с детьми приходится прятаться от вражеских ударов.

Также певец выпустил песню, в которой призвал прекратить ненужную войну.

Впрочем, Игоря Левченко задержали в РФ, пишет TACC. Его обвиняют в том, что он якобы распространяет фейки о русской армии.

Отметим, артиста уже не в первый раз задерживают. 24 февраля его арестовали за то, что он призвал остановить войну. Впрочем, тогда он на видео извинился, сказал, что был в состоянии алкогольного опьянения, и пообещал удалить сообщения. Впрочем, этого артист не сделал, а продолжил и дальше поддерживать Украину.

Игорь Левченко / instagram.com/levchenko_music

Напомним, Игорь Левченко родился в Донецке. Однако переехал жить в Россию и начал строить свою карьеру. Впрочем о своих корнях Игорь не забывал. Он поздравлял Украину с государственными праздниками и поддерживал украинцев.

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