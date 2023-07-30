Показывают старые картинки: в РФ меняют политику об освещении контрнаступления ВСУ — ISW

В России боятся показывать населению правду о ситуации на фронте.

В России сегменты провоенного ультранационалистического информпространства присоединились к попыткам Кремля изобразить украинское контрнаступление как будто бы неуспешное.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (SWI).

Так, в РФ "военкоры" и разные "Z-патриоты" стали все чаще и больше преувеличивать потери, которые якобы понесут ВСУ, и все меньше рассказывают о потерях и проблемах российской армии.

Известные российские блогеры все чаще неверно представляют украинские контрнаступательные операции как якобы серию неудачных атак по всей линии столкновения.

Эксперты обращают внимание, что российские блогеры широко распространили кадры 29 июля, утверждая, что на них видно, как один российский танк якобы разгромил целую украинскую роту с бронетехникой недавно, но на самом деле кадры сняты 7 июня, и показывают они, как артиллерийские подразделения войск РФ наносят удары по колонне ВСУ.

Российские источники ранее ретранслировали старые кадры в поддержку заявлений о том, что ВСУ якобы несут значительные потери в бронетехнике, а увеличение видеоматериалов 29 июля указывает на то, что в РФ источники намеренно усиливают старые кадры, чтобы поддержать версию Кремля.

В отчете говорится, что российский диктатор Владимир Путин в подобной попытке преувеличения недавно заявил, что ВСУ потеряли 39 единиц бронетехники за несколько дней боев в западной части Запорожской области.

Специалисты ISW считают, что Кремль, вероятно, изменяет свою политику по освещению войны, чтобы умалять возможности успешного контрнаступления ВСУ и позиционировать себя как эффективного руководителя военных действий.

Ранее аналитики сообщили, что в России не рассказывают правду о ситуации на фронте – умалчивают успехи ВСУ, а также потери своей армии на поле боя.

Напомним, что в Пентагоне заявили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ. В американском оборонном ведомстве считают, что "главный удар" украинского контрнаступления сейчас совершается на юго-востоке страны.

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