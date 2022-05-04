Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Показывают свое бессилие": Зеленский прокомментировал массовые ракетные обстрелы РФ

Дата публикации
Просмотры
1432
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Показывают свое бессилие": Зеленский прокомментировал массовые ракетные обстрелы РФ

Associated Press

Президент Владимир Зеленский прокомментировал массовые ракетные удары по украинским областям, которые совершила РФ 3 мая.

Глава государства считает, что так нервно Россия отреагировали на украинские успехи по эвакуации гражданских из мариупольской "Азовстали".

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении вечером 3 мая.

"Различные украинские города снова стали мишенью для российских ударов: Львов, Винницкая, Киевская, Днепропетровская, Харьковская области, Одесса. Такой масштаб обстрелов свидетельствует не о том, что у России есть особая военная цель. Нанести удар по Закарпатью: что это может конкретно дать России?", — отметил президент.

Зеленский считает, что ракетными ударами россияне пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не под силу.

"Но по силам пока сжечь детские аттракционы в Харьковском парке, или разрушить какой-нибудь мост, склад с зерном или жилой дом. Чем больше таких ударов, тем дальше Россия от цивилизованности", — подчеркнул он.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 69-го дня войны

Обращение Владимира Зеленского по итогам 69-го дня войны

Напомним, 3 мая в Запорожье прибыли автобусы с людьми, которых эвакуировали из "Азовстали" в Мариуполе.

Вечером 3 мая оккупанты обстреливали ракетами многие области: в Киевской, Львовской, Винницкой и Кировоградской областях были слышны взрывы. Кроме того, россияне впервые с начала войны нанесли ракетный удар по Закарпатью.

Также российские войска нанесли ракетный удар по Арцизу в Одесской области.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация