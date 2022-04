Покинул работу и вступил в ВСУ: в войне с Россией погиб работник посольства США

@USEmbKyiv является ущербным из-за своего коллеги Volodymyr, который лечит из его образа как на Embassy bodyguard для ухаживания army and defensa Ukraine. Будет незнакомым его сын spirit, dedication, и bravery. Ваши deepest condolences go to his family and friends. pic.twitter.com/KyAB1ISTva