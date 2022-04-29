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Покинул работу и вступил в ВСУ: в войне с Россией погиб работник посольства США

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Покинул работу и вступил в ВСУ: в войне с Россией погиб работник посольства США

Twitter.com/USEmbassyKyiv

В войне против России погиб работник посольства США, воевавший в составе ВСУ.

Посольство сообщает, что мужчина работал охранником.

Об этом говорится на странице учреждения в Twitter.

"Мы глубоко расстроены из-за потери нашего дорогого коллеги Владимира, который ушел с должности охранника посольства, чтобы присоединиться к рядам ВСУ и защищать Украину. Мы никогда не забудем его доброту, преданность и храбрость. Наши глубокие соболезнования его семье и друзьям", — говорится. в сообщении.

Напомним, бывший морской пехотинец армии США Вилли Джозеф Кансел погиб в Украине в войне против России. Мужчина воевал совместно с украинскими вооруженными силами.

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