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Поклонники "русского мира" в ЕС: в Австрии к украинкам приставала женщина с криками "Россия победит" (видео)

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Поклонники "русского мира" в ЕС: в Австрии к украинкам приставала женщина с криками "Россия победит" (видео)

В Европе в последнее время все чаще можно встретить сторонников "русского мира", которые от начала полномасштабной войны против Украины решили показательно демонстрировать свои пророссийские взгляды.

Так, в Австрии к двум украинкам прямо на улице прицепилась женщина с антиукраинскими взглядами.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На нем видно, что поклонница "русского мира" идет за украинками, снимая все на телефон, и выкрикивает "Слава России!", "Россия победит" и "Чей Херсон? На х*й вашу Украину!".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Инцидент произошел в австрийском городе Зальцбург. Пользователи соцсетей пишут, что у женщины нет даже вида на постоянное проживание, только виза.

И, очевидно, теперь у нее не будет и отпуска, поскольку сервис по поиску жилья Booking отменил ему бронирование в Вене. О чем страстная поклонница России со слезами сообщила в своем телеграм-канале.

"Ну что, довольны, на**й. Вы мне испортили весь отпуск", - пожаловалась поклонница "русского мира".

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Такие случаи и агрессия россиян к украинцам в Европе не поодинокие и появляются все чаще.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 167-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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