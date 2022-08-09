Поклонники "русского мира" в ЕС: в Австрии к украинкам приставала женщина с криками "Россия победит" (видео)

В Европе в последнее время все чаще можно встретить сторонников "русского мира", которые от начала полномасштабной войны против Украины решили показательно демонстрировать свои пророссийские взгляды.
Так, в Австрии к двум украинкам прямо на улице прицепилась женщина с антиукраинскими взглядами.
Соответствующее видео появилось в соцсетях.
На нем видно, что поклонница "русского мира" идет за украинками, снимая все на телефон, и выкрикивает "Слава России!", "Россия победит" и "Чей Херсон? На х*й вашу Украину!".
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Инцидент произошел в австрийском городе Зальцбург. Пользователи соцсетей пишут, что у женщины нет даже вида на постоянное проживание, только виза.
И, очевидно, теперь у нее не будет и отпуска, поскольку сервис по поиску жилья Booking отменил ему бронирование в Вене. О чем страстная поклонница России со слезами сообщила в своем телеграм-канале.
"Ну что, довольны, на**й. Вы мне испортили весь отпуск", - пожаловалась поклонница "русского мира".
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Такие случаи и агрессия россиян к украинцам в Европе не поодинокие и появляются все чаще.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 167-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
Читайте также:
- "Эта зима будет тяжелой для всех": Волкер заявил, что война в Украине будет продолжаться и весной, и летом 2023 года
- Вся без исключения Украина будет оставаться под ударом врага – военный эксперт
- ВСУ переходят к третьему этапу войны: военный эксперт объяснил, что это значит