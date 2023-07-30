"Покойник" нашелся и заговорил: российские оккупанты бросили своего командира в бою

Пленный российский лейтенант под влиянием пропаганды был убежден, что воюет с "немцами".

Российские пропагандисты с подачи кремлевских генералов объявили погибшим в бою во время контрнаступления ВСУ в Запорожской области старшего лейтенанта оккупационной армии Алексея Мельникова. Как оказалось, оккупанты, убегая со своих позиций, просто бросили своего раненого командира роты.

Об этом свидетельствует видео, опубликованное военным журналистом Андреем Цаплиенко.

В сообщении говорится, что продвинувшиеся на 1,7 км бойцы 15-й бригады НГУ захватили в плен российского офицера живым, хотя и не очень здоровым. Пленному оказали первую медицинскую помощь и допросили его. Сейчас он в украинском госпитале, чувствует себя лучше.

Военный билет пленного русского офицера, которого оккупанты бросили на поле боя / Фото: скриншот с видео

Интересно, что лейтенанту, как и остальным оккупантам, рассказывали, что в Запорожской области они воюют с немцами.

“Наверное, в пропагандистских методичках между словами "немцы" и "фашисты" решили поставить знак равенства. К тому же у украинцев есть танки "Леопард", а "лапетногим", как известно, объясняют, что украинские солдаты не могут управлять немецкой техникой”, — отметил в комментарии к видео Андрей Цаплиенко.

Напомним, ранее пленный российский солдат рассказал, как в одном из военных подразделений оккупанты убили своего командира и уехали пить, гулять и праздновать это событие.

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