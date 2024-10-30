Покровск будут блокировать не полностью: начальник ГВА объяснил свои слова

Будут блокировать не весь Покровск, а только отдельные районы. Это связано с подготовкой города к обороне.

В Покровске заблокируют некоторые участки, а не весь город.

Об этом в эфире "Суспильного" заявил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк, уточнив свои предыдущие слова.

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Он пояснил, что эта блокировка связана с подготовкой города к обороне.

"Фортификационные сооружения строятся в Покровске, и мы уже заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться, поэтому просим выезжайте с этих участков, а не въезд-выезд из города", — говорит глава МВА.

По его словам, в городе уже построено несколько эшелонов, которыми частично будут перекрыты улицы и микрорайоны Покровска.

Добряк заверил, что эшелонированная оборона Покровской громады возводится с 2022 года.

По его данным, в настоящее время в Покровске остаются 11 900 человек, в том числе 55 детей. Темпы эвакуации замедлились, но понемногу люди уезжают.

На 80% уничтожена инфраструктура. Электроснабжение в Покровске есть у 60%, его нет в шести населенных пунктах и городе Родинском. Раненых вывозят в Доброполье, у нас работают семейные врачи и городская больница. В городе 325 скважин, из них есть 9 точек питьевой воды бесплатной. Также коммунальное предприятие развозит воду, и две недели UNISEF помогает развозить воду", – рассказывает глава ГВА.

Также он добавил, что российские оккупанты уже находятся в 6,7 км от одной из окрестностей Покровска.

Ранее британский эксперт заявил, что российские оккупанты не будут наступать на Покровск в Донецкой области до весны, но попытаются окружить город.

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