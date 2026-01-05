Покровск и Мирноград третий месяц находятся в условиях оперативного окружения — военный обозреватель

Покровск / © Getty Images

Реклама

Оборона Покровска и Мирнограда в Донецкой области продолжается, однако агломерация уже третий месяц находится в условиях оперативного окружения. Полного окружения украинских сил в классическом понимании нет.

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

По его словам, фланги агломерации остаются уязвимыми, а логистическое обеспечение подразделений сил обороны уже длительное время осуществляется преимущественно с помощью наземных роботизированных комплексов и беспилотников. Такая схема, как отмечает обозреватель, применяется еще с начала осени.

Реклама

Мирошников также сообщает, что российские войска постоянно используют тактику малых групп, пытаясь проникать как непосредственно в районы украинской обороны, так и в обход опорных позиций.

Ключевыми населенными пунктами, от которых зависит дальнейшее развитие ситуации, обозреватель называет Родинское, Красный Лиман и Гришино. В то же время, он отмечает, что ситуация в Родинском остается сложной, особенно в восточной части города и к югу от него, а Красный Лиман, по его словам, не находится под полным контролем Сил обороны Украины.

Обозреватель добавляет, что обороняющие агломерацию украинские военные длительно действуют в сложных условиях, однако продолжают выполнять поставленные задачи. Он также обращает внимание, что нынешний характер боевых действий отличается от предыдущих оборонных операций в Донецкой области.

По словам Мирошникова, бои за Покровск и Мирноград продолжаются и дальше.

Реклама

Напомним, Виктор Муженко дал неожиданное объяснение, почему так важна оборона Покровска . По его словам, содержание двух ключевых городов на Покровском направлении, которые пытается захватить Россия, имело большое значение при переговорах с западными партнерами.