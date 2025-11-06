Покровск на грани: есть ли у Украины шансы удержать город и какое одно существенное преимущество имеет РФ

Покровск. / © ТСН

Прифронтовый Покровск на востоке Украины уже много лет является мишенью России. Впрочем, пока этот город в Донецкой области держится. Оно является стратегической целью для двух сторон, ведь это важный автомобильный и железнодорожный узел.

Об этом говорится в статье военного аналитика Sky News Майкла Кларка.

Аналитик отмечает, что российская армия возьмет Покровск, это облегчит для России захват ключевых городов-крепостей в Донецкой области - Славянская и Краматорская.

«Если они примут эти два северных города-крепости, то получат Донбасс - чего они, в конце концов, и хотят достичь», - отмечает Кларк.

Ссылаясь на украинских военных, он отмечает, что около тысячи российских боевиков проникли в центр Покровска небольшими группами. По его словам, если оккупантам удастся удержать эти островки позиций, забросить туда бронетехнику и укрепить ее, они смогут заставить украинцев отступить.

Впрочем, украинское военное руководство опрокидывает в город элитные силы, чтобы удержать его. Аналитик пояснил, что Украине нужно будет использовать городские боевые действия, чтобы ликвидировать оккупантов, либо окружая их, либо захватывая в плен, чтобы заставить их уйти. В разоренном городском ландшафте это тяжелая работа, и только элитные силы действительно могут это сделать, убежден автор Sky News.

«Я думаю, что у украинцев есть примерно 50/50 шансов удержать город. Но им будет тяжело. Очень тяжело, потому что их просто мало. А россиян очень много. Сейчас у россиян нет большой огневой мощи, но их достаточно, чтобы войти в Покровск, и если они смогут укрепить свои позиции, то так и сделают”, - констатирует военный аналитик.

Ситуация в Покровске

Французское издание Le Monde пишет о том, что Покровск продержится считанные дни, а дальше возможен "эффект домино". Меди отмечает, что ситуация возле города стала критической — украинские силы сдерживают превосходящие российские войска, но город может упасть.

Немецкое издание Bild со ссылкой на военных также заявило о критической ситуации. По их словам, войска РФ продолжают наступление и пытаются полностью оцепить украинскую группировку на Донбассе. Критическая ситуация сложилась под Покровском и Мирноградом. У городов продолжаются жесткие бои.

Тем временем в Генштабе 5 ноября заявили, что оцепления подразделений ВСУ в Покровске нет, а украинские военные держат оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации. В самом Покровске украинские Силы обороны Украины совершают ударно-розыскные действия. Кроме того, усилены военные части, обороняющие город.