Покровск на грани падения: насколько там критическая ситуация для ВСУ и что будет дальше

Бои за Покровск продолжаются / © Getty Images

Восторг Покровская даст России стратегическое преимущество для установления полного контроля над Донецкой областью, на которое претендует диктатор Путин в своих амбициях.

Об этом пишет издание The Economist.

Командир подразделения «Тайфун» рассказал, что Россия контролирует не менее 60% Покровска. Остальная территория является спорной. По его словам, вся северная часть является серой зоной.

Украина борется за возобновление контроля над ключевыми высотами, чтобы разблокировать подразделения, окруженные врагом на юг, говорится в материале. Наиболее неотложной проблемой является высоты на севере Покровска.

«Похоже, мы потеряем часть наших подразделений», — заявил офицер.

В соседнем Мирнограде ситуация не намного лучше, пишет издание. Там украинские войска рискуют оказаться в окружении.

«Украинцы сдерживают российские попытки закрыть пробел в кольце, который сейчас составляет всего несколько километров в ширину. Ожидаемый крах обороны Покровская свидетельствует о том, что оккупанты нашли формулу, которая, „хоть и ужасна, но работает“, — отмечают журналисты.

Бои за Покровск — что известно

Главная цель наступательной компании войск РФ — крупный промышленный город Покровск и его спутник Мирноград — якобы оказались в окружении. По крайней мере, об этом заявляют российские власти. Украинская власть это отрицает, но говорит о «трудной ситуации» на этом участке фронта.

Украинские военные сталкиваются с трудностями логистики из-за постоянных атак российских дронов. Вражеские аппараты усложняют движение транспорта и доставку необходимых ресурсов на передовую.

Как отмечает аналитик Sky News Майкл Кларк, в город уже проникли небольшие группы российских военных, и если они закрепятся, ВСУ могут быть вынуждены отступить. Украинское командование перебрасывает элитные силы для уличных боев, однако шансы удержать город Кларк оценивает как 50/50 из-за численного превосходства врага.