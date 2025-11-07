- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1913
- Время на прочтение
- 2 мин
Покровск на грани падения: насколько там критическая ситуация для ВСУ и что будет дальше
Российские силы используют тактику изоляции логистических маршрутов: устраивают засады и атакуют дроны, чтоб перерезать поставки ВСУ. Украинские войска продолжают сражаться, чтобы удержать свои позиции в Покровске.
Восторг Покровская даст России стратегическое преимущество для установления полного контроля над Донецкой областью, на которое претендует диктатор Путин в своих амбициях.
Об этом пишет издание The Economist.
Командир подразделения «Тайфун» рассказал, что Россия контролирует не менее 60% Покровска. Остальная территория является спорной. По его словам, вся северная часть является серой зоной.
Украина борется за возобновление контроля над ключевыми высотами, чтобы разблокировать подразделения, окруженные врагом на юг, говорится в материале. Наиболее неотложной проблемой является высоты на севере Покровска.
«Похоже, мы потеряем часть наших подразделений», — заявил офицер.
В соседнем Мирнограде ситуация не намного лучше, пишет издание. Там украинские войска рискуют оказаться в окружении.
«Украинцы сдерживают российские попытки закрыть пробел в кольце, который сейчас составляет всего несколько километров в ширину. Ожидаемый крах обороны Покровская свидетельствует о том, что оккупанты нашли формулу, которая, „хоть и ужасна, но работает“, — отмечают журналисты.
Бои за Покровск — что известно
Главная цель наступательной компании войск РФ — крупный промышленный город Покровск и его спутник Мирноград — якобы оказались в окружении. По крайней мере, об этом заявляют российские власти. Украинская власть это отрицает, но говорит о «трудной ситуации» на этом участке фронта.
Украинские военные сталкиваются с трудностями логистики из-за постоянных атак российских дронов. Вражеские аппараты усложняют движение транспорта и доставку необходимых ресурсов на передовую.
Как отмечает аналитик Sky News Майкл Кларк, в город уже проникли небольшие группы российских военных, и если они закрепятся, ВСУ могут быть вынуждены отступить. Украинское командование перебрасывает элитные силы для уличных боев, однако шансы удержать город Кларк оценивает как 50/50 из-за численного превосходства врага.