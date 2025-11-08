Покровск на грани: Путин близок к вожделенной "победе", но ее цена слишком высока - CNN

Покровск. / © ТСН.ua

Вероятно, войска агрессорки Российской Федерации находятся на грани окончательного захвата Покровска в Донецкой области. Это может стать для врага символической победой, которой "фюрер" Владимир Путин добивался в течение 21 месяца, но дастся им высокой ценой.

Об этом говорится в материале CNN.

Отмечается, что бои в городе обострились в последние дни после того, как кафиров удалось проникнуть туда.

"Падение Покровская, стратегическое значение которого уже значительно уменьшилось, но, тем не менее, станет наибольшей победой для Москвы с 2023 года, теперь кажется почти неизбежным", - пишет издание со ссылкой на "кто на местах".

Несмотря на заявления РФ об оцеплении, Украина отмечает, что активные боевые действия продолжаются, но украинские военные на местах описывают ситуацию как "сложную". По их словам, "российские военные продолжают продвигаться вперед большим количеством людей".

"Ситуация сложная, продолжаются всяческие боевые действия, перестрелки в городских районах и обстрелы из всех видов оружия", - сказал CNN один командир батальона.

Солдат из украинского подразделения беспилотников Peaky Blinders рассказал CNN, что интенсивность движений оккупантов настолько велика, что операторы БпЛА Сил обороны "просто не могут успевать за темпом".

Битва с большим значением

Международные исследователи отмечают очень большое количество российских потерь вокруг Покровска, хотя захват города не будет иметь большого значения на местах. CNN пишет о том, что битва за этот восточноукраинский город больше не является борьбой за стратегически важный логистический узел. Она превратилась в символическую битву.

Покровск долгое время считался ключевым городом для украинцев благодаря своему автомобильному и железнодорожному передвижению. Он расположен на пересечении нескольких главных дорог, ведущих в Донецк и Константиновку на востоке и Днепр и Запорожье на западе.

«Это имело оперативное значение, поскольку это была линия поставок, которая поддерживала украинскую логистику, которая затем разветвлялась и поддерживала другие украинские тактические позиции в меньших селах и на поле вокруг Покровска», – говорит Джордж Баррос, возглавляющий группы по России в ISW.

Однако это изменилось, когда Россия начала окружать Покровск летом. Частые обстрелы ключевых автомагистралей и железнодорожных линий заставили Киев искать альтернативные маршруты поставки, перенеся функцию узла из Покровска.

«С этого момента это фактически ничего не дает россиянам с операционной точки зрения, поскольку они уже достигли основного эффекта, который им потребовался некоторое время назад», – сказал Баррос.

CNN отмечает, хотя Покровск в большинстве своем разрушен, а его стратегическое значение практически исчезло, он стал символом. А в войне, которая в большинстве своем зашла в тупик, такие символы имеют значение, констатируют в издании. Город может стать самым большим, который Россия захватила со времен Бахмута в мае 2023 года.

«Стратегически, с политической и информационной точки зрения, Покровск очень важен, потому что Владимир Путин неоднократно делал публичные заявления на национальном и международном уровне по захвату. Он проводит стратегическую информационную кампанию, стремящуюся представить военную победу России на поле боя как неизбежную”, - подчеркнул американский аналитик.

Донбасс – как цель Путина

Заметим, что "фюрер" Путин четко дал понять, что его цель - захват всей Донецкой и Луганской областей на востоке Украины, а также Херсонской и Запорожской областей на юге.

Захват Покровска позволил России сосредоточить свое внимание на другом, а именно - на сети промышленных городов на северо-востоке, которые формируют основу украинской обороны в регионе.

Солдат из 129-й бригады ВСУ, который сейчас дислоцирован близ Константиновки, рассказал CNN, что «только что россияне разберутся с Покровском и соседним Мирноградом, давление на Константиновку усилится, и они двинутся в сторону Дружковки».

«Приказа об отступлении не было, хотя все уже понимают, что падение Покровска неизбежно. Покровск удерживали очень долго, очень долго. Но силы были истощены, а подкрепление не было своевременно отправлено», – рассказал он.

Напомним, что Bloomberg пишет о том, что Украина может превратить тактическое поражение в Покровске в стратегическую победу в войне. Россия сконцентрировала более 100 тыс. военных на этом направлении и тратит огромные ресурсы, чтобы выполнить – захватить город к началу зимы. Обозреватель издания считает, что взятие Покровска не откроет русским войскам путь к «зачистке» так называемого «пояса крепостей».

The Wall Street Journal отмечает, что бои за Покровск достигли критической точки, а Россия близка к наибольшему успеху за 2 года. Основные бои в войне РФ против Украины шли вокруг города. Армия РФ бросала пехоту в кровавые штурмы вдоль лесополос и через окрестные села, в то же время украинские войска активно применяли ударные дроны, чтобы сдерживать врага.