Покровск на границе: город готовится к новому этапу войны — The Economist

Несмотря на активные атаки украинских сил на территорию России, ситуация на фронте остается крайне напряженной и Покровск, с его 59 000 жителями, может стать следующей жертвой российского наступления.

Об этом пишет The Economist.

Покровск с населением 59 тысяч человек на передовой практически с начала войны. Но только за последний месяц его будущее оказалось под серьезной угрозой. Россия рассматривает его увлечение как стратегическую цель, открывая наступление на крупные города Днепра и Запорожья. Большая надежда Украины заключалась в том, что неожиданное наступление на Курск ослабит давление. Но продвижение России ускорилось.

Покровск готовится к неприятному, новому этапу войны. Уход Украины из Авдеевки в феврале и неудачная ротация в соседнем Очеретино в мае создали основу для наступления на Покровск. Сейчас Россия находится в 10 км от города.

Украинское командование по-разному объясняет наступление россиян. Некоторые говорят, что снарядов не хватает, а враг пускает в десять раз больше. Другие указывают на российскую тактику – небольшие атаки пехоты, планирующие бомбы, новые виды электронной борьбы. Но, похоже, в основе крушения лежит истощение и проблемы с живой силой.

"Люди не из стали", – говорит полковник Павел Федосенко.

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По его словам, украинские войска, численностью 4:1, не отдыхают. Некоторые остаются на передовой по 30 или 40 дней подряд в "лисьих норах" в нескольких метрах от смерти. "Дублин", боец 59-й бригады знает бойцов, которые уже больше двух месяцев на нулевых позициях. У двоих были инсульты.

Внезапное вторжение Украины в Россию вызывает смешанные чувства. "Дублин" говорит, что первые успехи подняли моральный дух. Но это не продолжалось долго. Надежда, что Россия может ответить перемещением войск из Покровска, была вытеснена осознанием того, что это не так. Украинские спецслужбы подтверждают, что Россия опрокинула войска с других участков восточной линии фронта, но усилилась вокруг Покровска. Тем временем Украина передислоцировала подразделения спецназа в Курск, а Покровский фронт латает непроверенными формированиями.

"Россияне все поняли и не ловят наживку", – жалуется "Дублин".

Сколько еще продержатся, защитники Покровска не говорят. Россиянам могут понадобиться недели или месяцы, чтобы захватить такие отдаленные города, как Мирноград, Селидово и Украинск, которые сейчас преследуют беспилотники, артиллерия и бомбардировщики. Продвижение замедлилось с 19 августа, говорит Александр, командир подразделения БПЛА 110-й бригады, наблюдающий за полем боя с экранов. Но россияне имеют привычку набрасываться на слабые места со сокрушительным эффектом, предупреждает он. Падение Покровска, как Мариуполя, Бахмута и Авдеевки, кажется лишь вопросом времени.

Что будет потом – вопрос открытый. Контроля над Покровском и короткого продвижения к административным границам Донецкой области может хватить Владимиру Путину, чтобы заявить о политической победе и начать серьезные переговоры. Может, нет. Многое будет зависеть от того, сможет ли Украина удержать часть России, которую она сейчас занимает, как разменную монету в этих будущих переговорах.

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