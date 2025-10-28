Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о наращивании группировки защитников для обороны Покровска. Этот город на сегодня — главная цель российской армии. Глава государства также описал ситуацию на других направлениях фронта.

Об этом Зеленский рассказал во время встречи с журналистами.

Ситуация в Покровске

Что касается ситуации вокруг Покровска, то президент сообщил, что там в разных местах находятся около 200 российских оккупантов.

«Ситуация на фронте. Возле Покровска наращиваем группировку для защиты. Около 200 «русских» там находятся в разных местах — мы видим это дронами. Как только они вылезают, как только есть огневое применение «русских» с той или иной точки — их находят и уничтожают. Покровск на сегодня — главная цель россиян», — рассказал Зеленский.

Он отметил, что враг очень хотел, чтобы одной из основных целей был Купянск, но на сегодня захватчики не имеют там таких возможностей.

Ситуация на других направлениях фронта

По словам президента, на Новопавловском направлении бои ведутся в шести населенных пунктах.

«Было 8, потом 4, сейчас 6. То есть ситуация уже определенное время в таких пределах, и удается не допускать расширения проблем на этом направлении. Считаем, что там все более-менее стабильно», — рассказал глава государства.

Ситуация на других направлениях — без существенных изменений.

"Сумское направление — наши немного продвинулись, 700 метров. Незначительное движение, но оно есть», — сказал Зеленский.

Ситуация в Лимане остается неизменной. За три недели российские войска полностью потеряли там наступательную инициативу.

"Часов Яр — там без успеха противника. Константиновка — в целом такая же ситуация, как в Часовом Яру. То есть враг использовал свои ССО, и был уничтожен. Это из доклада военных», — проинформировал президент.

Напомним, 27 октября украинские военные и эксперты сообщили, что в Покровске идут городские бои с группами российских войск, которые просочились в застройку города. На Покровском направлении наступают три вражеские армии, используя тактику «просачивания» малых групп в тыл украинской обороны, между очагами сопротивления. Заявление 7-го корпуса ДШВ подтверждает, что оккупанты накопились в разных частях города, но о полном контроле ни над одним из районов Покровска речь не идет.

Вечером того же дня Зеленский подтвердил, что бои уже идут в самом Покровске.