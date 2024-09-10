"Покровск нужно удержать": генерал-майор объяснил, почему захват города будет иметь катастрофические последствия

Британский генерал-майор в отставке Чип Чепмен напомнил, что Покровск критически важен для общей коммуникационной линии Украины в этом регионе.

Захват Покровска Донецкой области, где сейчас ведутся ожесточенные бои, может стать катастрофическим для общей коммуникационной линии Украины в этом регионе.

Об этом в разговоре с "24 Каналом" сказал генерал-майор Великобритании в отставке Чип Чэпмен.

Он отметил, что сейчас для Украины одним из рисков является наступление россиян на Покровском направлении.

"Не все варианты для Путина плохие", — считает генерал-майор Великобритании в отставке, комментируя ситуацию на Покровском направлении и Курскую операцию Сил обороны.

По его словам, сейчас в регионе больше не хватает сил и ресурсов – как человеческих, так и артиллерийских. Там нет коллапса, который бы гарантировал победу России, однако захват Покровска мог бы стать катастрофическим для общей коммуникационной линии Украины в этом регионе.

"Его значение как ключевого железнодорожного и дорожного узла для поставки других частей украинских сил в этом секторе критически важно. Покровск нужно удержать", – сказал Чепмен.

Он вспомнил, что шесть месяцев назад многие говорили, что падение Авдеевки имеет оперативное значение. Однако этот город был важен потому, что он вел к Покровску, который как раз имеет большое значение. Поэтому захват Покровских оккупантов будет иметь оперативное значение в отличие от падения Авдеевки.

Ранее военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман прокомментировал публикации иностранных СМИ о том, что "за Покровском откроется дверь в Днепр".

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что непростая ситуация на Покровском направлении, где продолжаются штурмовые действия оккупантов, на протяжении последних дней стала улучшаться благодаря действиям ВСУ.

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