ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Кризисы на нескольких направлениях одновременно, от Купянска до Покровска, свидетельствуют об острой нехватке пехоты в ВСУ. Аналитики считают Покровскую агломерацию уже обреченной.

Об этом идет речь в публикации газеты Le Figaro.

Авторы публикации отмечают, что ситуация в Покровске критическая. По состоянию на сегодняшний день уже около 80% территории города находятся в «серой зоне», если верить картам мониторингового проекта Deep State. Это создает большую опасность и для соседнего Мирнограда.

Как пишет Le Figaro, большинство военных аналитиков сейчас считают, что Покровско-Мирноградская агломерация уже обречена. Издание прогнозирует, что в ближайшие недели можно ожидать маневр по отводу украинских войск из этого «кармана», чтобы избежать лишних потерь.

Главной проблемой остается нехватка людей. Теоретически Украина уже имеет новые укрепления к северу от Покровска.

«Но вопрос в том, есть ли у ВСУ достаточно пехоты, чтобы эти укрепления занять и удерживать», — отмечают французские журналисты.

Острая нехватка живой силы постоянно сказывается. Так называемый Добропольский прорыв, который произошел в августе, был следствием этого: россияне нашли «дыру» в украинской обороне и затянули в нее много пехоты.

Битва за Покровск — не единственная проблема. Кризисные явления наблюдаются в обороне Купянска и на востоке Днепропетровской области, что, в свою очередь, создает угрозу Гуляйполю на Запорожье. Также россияне прямо угрожают Константиновке, Лиману и Северскому.

Все это ставит под вопрос способность Украины удержать Славянско-Краматорско-Константиновскую агломерацию — последнюю группу городов на Донбассе, подконтрольную Украине.

Украинская армия оказалась в ситуации «перегрузки приоритетов», заявил в разговоре с Le Figaro неназванный французский военный.

«Это симптомы ухудшения военного ослабления. Если украинцам удастся стабилизировать один сектор, это произойдет за счет трех других, которые в скором времени упадут», — подытоживает он.

Напомним, для оцепления Покровской агломерации РФ привлекла около 11 тысяч оккупантов. А глава Кремля Владимир Путин дал приказ своим солдатам захватить Покровск до середины ноября.