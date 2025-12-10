Покровск почти под контролем России: эксперт предупредил о рисках для фронта

Покровск / © Associated Press

Российская захватническая армия полностью или частично держит контроль над тремя четвертыми Покровскими. Ближе к городу оккупанты стремительно приблизились в сентябре-октябре 2024 года, из чего следует считать начало обороны.

Об этом сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак в эфире Радио NV.

Ступак отметил, что украинских военных уже нет в тех местах, которые, по данным мониторингового проекта DeepState, следует считать серой зоной. Там же фиксируется присутствие российских окупантов.

«Возможно, три четвертых города, даже может больше, находится либо под полным контролем российской армии, либо под частичным,» — отметил эксперт.

Россияне постепенно заводят туда технику и людей, скапливаясь в городе. По словам Ступака, там много локаций, где можно прятать тяжелую технику, начиная от гаражных кооперативов, заканчивая крупными промышленными объектами, шахтами и карьерами.

Также эксперт обратил внимание на сообщение об оцеплении города Мирноград.

Да, в серой зоне, но это кольцо уже показано, оно уже замкнулось. Да, это еще не полное замыкание в классическом понимании, но, в любом случае, наши ребята там находятся», — сообщил Ступак.

Окружение Константиновки и мясорубка 2.0

Эксперт считает, что ситуация сродни тому, что в предыдущие периоды происходило вокруг Угледара, и сейчас враг пытается взять Константиновку в окружение.

Сейчас оцепление города Константиновки реализовано примерно на 50%. Ступак предполагает, что если русским войскам удастся захватить Покровск и всю ту агломерацию, то они высвободят значительное количество своих сил.

«Которые перекинут снова на Константиновку, и начнется мясорубка 2.0 … и возможно тогда продвижения будут больше», — прогнозирует Ступак.

Эксперт не согласен с утверждениями представителей администрации президента США Дональда Трампа, что у Украины якобы нет козырей, потому что она отступает. Ступак подчеркнул, что Силы обороны уже 15 месяцев держат оборону против такого огромного нашествия российских войск.

В то же время он соглашается с сравнениями от западной прессы, что российские оккупанты продвигаются со скоростью улитки. Например, от оккупированного Донецка в направлении Покровска за последние четыре года российские захватчики проходили условно по 10 километров ежегодно.

Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают удерживать северную часть города Покровска в Донецкой области.