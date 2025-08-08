Покровск под угрозой, кольцо сжимается: эксперт заявил о критической ситуации вблизи города

Покровск. / © Associated Press

Реклама

На Покровском направлении сосредоточено более 110 000 военных РФ. Большое количество живой силы позволяет врагу продвигаться. Ситуация остается очень тяжелой.

Об этом сообщил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко в эфире Radio NV.

Кроме того, россияне накопили запасы дронов и перебросили дополнительных операторов для применения БпЛА. По словам эксперта, как следствие, в Покровске и вокруг захватчики "уничтожают все, что двигается".

Реклама

Оккупационной армии удалось перерезать важные логистические пути с северо-востока в Покровск. У ВСУ остается все меньше возможностей для успешной поставки ресурсов. Улучшить ситуацию может усиление украинских частей и подразделений личным составом или ресурсами.

"Вокруг агломерации кольцо сужается и идут дальше по охвату. Когда-то было полукольцо, а сейчас это устье охвата уменьшается. Со всеми последствиями для находящихся в городе защитников", - добавил Романенко.

Напомним, начальница отделения коммуникаций 117-й отдельной механизированной бригады Юлия Степанюк говорит, что на Покровском направлении оккупанты не прекращают попыток штурмов, бросая в бой даже раненых. Тем не менее, эти попытки неэффективны.

По информации Генштаба, украинские Силы обороны сдерживают российских оккупантов вокруг Покровско-Мирноградской агломерации. Информация об окружении подразделений ВСУ в Покровске не соответствует действительности.

Реклама

Аналитики ISW сообщили, что россияне стремительно приближаются сразу к двум городам – Лиману и Северска. Весной этого года российские захватнические войска улучшили свою способность перекрывать украинские линии поставок в лесной местности. В частности, речь идет о Серебрянском лесе.