"Покровск под угрозой падения": эксперт оценил, когда будет главная битва за город

В районе Покровска продолжаются активные боевые действия, украинским войскам удается приостанавливать продвижение врага на флангах. Битва за город в этом году может и не состояться.

Такое мнение руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко выразил в эфире Radio NV.

Мусиенко поделился прогнозом по битве за Покровск. Он отметил, что самые пессимистические прогнозы не оправдались.

"Покровск под угрозой падения с октября. В конце концов мы прекрасно понимаем, что там продолжаются активные боевые действия, но самые пессимистические прогнозы не оправдались. Хочу напомнить, что предсказания, в частности наших партнеров из НАТО, были в том, что во второй половине сентября должны быть уже местные бои за Покровск", – рассказал эксперт.

Он добавил, что в сентябре в Покровске уже должно было быть то, что сейчас происходит в Курахово. Вместо этого украинским войскам удается сдерживать врага.

"Учитывая, как удается приостанавливать продвижение врага на флангах в районе Покровска, рискну предположить, что вообще эта битва за Покровск в этом году может и не состояться", — сказал Мусиенко.

Он сказал, что следует наблюдать за тем, как российская армия войдет в кампанию уже в 2025 году – после Курахово. После этого можно будет прогнозировать судьбу Покровского направления и в целом фронта на этом участке.

К слову, анонимный высокопоставленный чиновник НАТО заявил журналистам об ускорении продвижения российских войск на фронте. Чиновник считает возможным замедление продвижения оккупантов после Покровска, если им удастся захватить этот город.

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