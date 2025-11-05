Покровск под угрозой: в ISW проанализировали, РФ сменила тактику и прорвалась на этом направлении

Покровск. / © ТСН.ua

Недавние российские продвижения через Покровск в Донецкой области являются кульминацией 21-месячной кампании РФ по захвату этого города. За это время захватчикам удалось достигнуть нынешнего пространства для боев на Покровском направлении.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики отмечают, что армии РФ понадобился 21 месяц, чтобы продвинуться на 39 километрах от Авдеевки до Покровска. Оккупанты впервые начали наступление на этот город в феврале 2024-го после захвата Авдеевки. Сначала россияне начали создавать условия для взятия Покровска прямыми фронтальными атаками в марте прошлого года, но эти усилия потерпели неудачу.

В то же время осенью 2024-го войска России перешли к кампании по обходу. Они провели короткую серию наступлений на Покровском направлении зимой 2025, но не меняли приоритеты этого направления до июля 2025 года. Успешные операции украинских беспилотников в значительной степени затормозили продвижение России на Покровском направлении с конца 2024 по лето 2025 года.

Впрочем, нынешние успехи РФ в Покровском секторе в значительной степени стали возможны благодаря российским атакам на украинские беспилотники. Подразделение БПЛА беспилотников, работающее на этом участке фронта, сообщило, что оккупанты ежедневно присылают в город почти 100 огневых групп, каждая из которых состоит до трех человек. Эти российские группы перегружают позиции ВСУ таким образом, что у украинских операторов БПЛА нет времени запускать дроны.

Украинские военные источники недавно сообщили, что российские группы инфильтрации намеренно целятся в украинские экипажи БПЛА, чтобы вступить с ними в ближний бой, препятствуя операциям дронов Сил обороны.

"Сочетание российской наземной тактики и внедрение эффектов ПБП создали среду, в которой украинским войскам очень трудно управлять беспилотниками. ПБП – это использование воздушных сил для поражения целей в тылу линии фронта с целью влияния на операции на поле боя в ближайшей перспективе", - отметили в Институте.

Россия также развернула элитных операторов дронов Центра передовых беспилотных технологий «Рубикон» на Покровском направлении и других приоритетных секторах Донецкой области, чтобы сосредоточиться на перехвате украинских глобальных военных комплексов и ликвидации операторов дронов ВСУ.

Однако эти усилия российских сил по перехвату не оказались столь же эффективны на всей линии фронта и не обязательно будут применимы к другим частям театра военных действий. Городская среда в Покровске обеспечила армии РФ прикрытие и маскировку для групп инфильтрации и экипажей беспилотников, которых нет в других районах линии фронта. Кроме того, страна-агрессорка Россия выделила поразительное количество человеческих ресурсов и материалов для захвата этого города.

Кампания РФ по захвату Покровска. Карта ISW.

Продвижение в Покровске

Геолокационные видеозаписи 3-4 ноября свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись в северо-западном, северном и северо-восточном Покровске.

Аналитики отмечают: российские милблогеры признали, что их войска еще не захватили весь Покровск и что бои в городе продолжаются. В частности, в северной и восточной части. Кроме того, оккупанты укрепляют позиции в центре и на востоке.

Тем временем, украинские войска продолжают оборонные усилия на Покровском направлении. В частности, ГУР сообщило, что его войска открыли наземный коридор для переброски подкреплений в Покровск и проводят операции по улучшению логистики на передовой и предотвращению расширения российскими войсками своего огневого контроля над украинскими глобальными военными комплексами.

Украинские силы также продолжают контратаки на восточном фланге российских сил под Покровском в тактическом районе Доброполья, чтобы снять давление на Покровск.

Напомним, на 4 ноября ситуация в Покровске критическая — северная часть города под угрозой контроля россиян, а украинские военные заблокированы в окрестностях. Им некуда оттуда выйти. Сейчас основные бои ведутся в районе железнодорожного полотна.

Аналитики DeepState заявляют, что РФ закрепляется в Покровске и пробует отрезать Мирноград. Оккупанты уже контролируют местность внутри Покровска, активно обустраивают позиции и контролируют логистические пути для утечки.

Военный эксперт Владислав Селезнев отмечает: РФ концентрирует войска под Покровском. Покровско-Мирноградское направление является приоритетным для Кремля. Главная цель противника – взять под контроль городскую агломерацию, чтобы открыть себе путь для дальнейшего наступления на Славянск и Краматорск.