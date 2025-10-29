Покровск под угрозой: военный аналитик признал возможную потерю города в ноябре

Покровск / © Getty Images

Реклама

Несмотря на заявления России, Покровск не находится в окружении, однако риск его потери в ноябре существенно вырос.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

По словам эксперта, сейчас ситуация в Покровске резко ухудшается.

Реклама

«Я впервые могу сказать, что есть риск потери Покровска в течение ноября. Если ситуация будет развиваться так, как сейчас, город может быть потерян», — отметил Попович.

Он подчеркнул, что российские войска уже присутствуют на значительной территории Покровска. В частности, оккупанты действуют южнее железной дороги, которая делит город пополам.

Эксперт подтвердил, что российские подразделения вчера появились в окрестностях Мирнограда.

«Они давно туда забегают, но вчера это было официально подтверждено. В самом Покровске они не закрепились, но проникают пехотными группами», — пояснил он.

Реклама

Несмотря на устойчивую оборону, количество пехотных групп РФ в Покровске постоянно увеличивается.

«Хорошо, что об этом начали говорить на высоком уровне — это дает надежду на решения, которые изменят ситуацию в пользу сил обороны. Но враг присутствует в городе в достаточно большом количестве», — подытожил Попович.

Напомним, Владимир Путин приказал войскам РФ захватить Покровск до середины ноября, однако аналитики Института изучения войны (ISW) считают это маловероятным. Несмотря на незначительное продвижение оккупантов на территории Мирнограда, российские силы не контролируют ни одной позиции в пределах самого Покровска.

Эксперты отмечают, что такие «ультимативные» приказы Кремля уже неоднократно проваливались, а взятие города может растянуться на годы.