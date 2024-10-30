Покровск полностью закроют на въезд и выезд: названа причина

В Покровске остается 11,9 тыс. жителей, в том числе 55 детей.

В целях обеспечения обороны Покровска Донецкой области власти приняли решение полностью заблокировать город на въезд и выезд.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Единые новости начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк.

Он призвал жителей эвакуироваться к тому, как город будет заблокирован. Кроме того, он сообщил, что Силы обороны уже приступили к перекрытию окрестностей Покровска для обеспечения безопасности.

По его словам, российские оккупанты уже находятся в 6,7 км от одной из окрестностей Покровска. Он также добавил, что в городе осталось 11,900 жителей, из которых 55 – дети.

Фото: Deep State

Добряк заявил, что людям рекомендуется выезжать хотя бы на зиму, поскольку в мороз будет тяжело из-за отсутствия отопительного сезона, однако будут пункты обогрева.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте произошло 175 боевых столкновений Больше всего российских атак произошло на Покровском и Кураховском направлениях.

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