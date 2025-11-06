Покровск продержится считанные дни, а дальше возможен "эффект домино" - Le Monde

ВСУ в Покровске / © Associated Press

Ситуация под Покровском в Донецкой области стала критической — украинские силы сдерживают преобладающие российские войска, но город может упасть в течение нескольких дней.

Об этом сообщает французское издание Le Monde.

По данным журналистов, российские пехотные подразделения уже проникли в оказавшийся под давлением с трех направлений город — севера, востока и юга. Украинские подразделения продолжают содержать трехкилометровый коридор для логистики, однако испытывают нехватку людей и ресурсов.

"В этом районе их втрое больше. Следует уничтожить одну группу — сразу появляется другая. Их ресурсы, похоже, неисчерпаемы", — цитирует издание одного из украинских военных.

Le Monde отмечает, что возможный захват Покровска может стать первым крупным достижением российской армии с февраля 2024 года, когда Украина потеряла Авдеевку.

Аналитики издания предупреждают: если ВСУ придется отступить, российские войска получат плацдарм с бетонными укреплениями, что позволит начать наступление в направлении Днепропетровской области. Такое развитие событий может привести к "эффекту домино" на других участках фронта.

Ранее специалист по системам связи и РЭБ Сергей Флеш Бескрестнов сообщил, что военно-политическое командование приняло решение удерживать Покровско-Мирноградскую агломерацию максимально долго. Для этого в район будут переброшены все доступные резервы.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные продолжают держать оборону в пределах Покровско-Мирноградской агломерации. Окружения подразделений сил обороны и частей нет.