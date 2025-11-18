Покровск стал "магнитом" для России: эксперт рассказал, к каким действиям готовятся оккупанты

Война в Украине / © Associated Press

Несмотря на колоссальные ресурсы, которые Россия бросила на Покровское направление, ее продвижение там мало. Эта агломерация стала «магнитом», сковавшим до 150 тысяч оккупантов. Однако военный эксперт Владислав Селезнев предупреждает, что враг готовит масштабный штурм соседнего Мирнограда с применением бронетехники.

Такое мнение он высказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

Эксперт отметил, что, несмотря на сложность ситуации, тешить себя иллюзиями относительно Покровска и Мирнограда не стоит. По его данным, россияне уже применяют тактику инфильтрации в районе Мирнограда и готовятся к более решительным действиям.

«Противник сейчас активно разминирует дороги с твердым покрытием, расположенные восточнее Мирнограда», — сообщил Селезнев.

По его мнению, это свидетельствует о том, что россияне готовят мероприятия с участием бронетехники по проведению масштабного штурма этого населенного пункта.

Покровск — «магнит» для четверти армии РФ

Эксперт подчеркнул, что Покровско-Мирноградская агломерация играет огромную стратегическую роль, сковывая гигантские силы врага.

«Концентрация в одном месте огромного количества российских ресурсов, оцениваемая в 110, 150 и даже 170 тысяч, — это хороший магнит. Это чуть меньше четверти (от всей группировки РФ — ред.), но эта четверть сосредоточена на относительно небольшом участке фронта», — пояснил Селезнев.

Он подчеркнул, что это не дает противнику возможности совершать маневр и перебрасывать эти силы на другие проблемные участки: на Лиманское направление, под Купянск или на юг Запорожской области.

Ситуация в самом Покровске очень динамична. По словам Селезнева, все, что южнее железной дороги, — это фактически «серая зона» с преимуществом россиян. Все севернее — «серая зона», где преимущество имеют украинские Силы обороны, которые проводят там рейды и уничтожают штурмовиков.

Главным тактическим приемом обеих сторон стала инфильтрация — утечка малых групп.

«Благодаря чему в зоне боевых действий появились очаги, где окупантов полностью окружен. Обеспечение их осуществляется либо воздухом, либо как-то скрыто, небольшими группами», — отметил эксперт. Он добавил, что в подобной ситуации оказываются и некоторые украинские подразделения.

Селезнев считает, что украинское командование, скорее всего, применит маневровую оборону, возможно, с уходом на новые рубежи, чтобы избежать окружения и сохранить логистику через горловину в районе Родинского и Гришиного.

Главным преимуществом врага остается человеческий ресурс.

«Исследователи и ряд украинских военнослужащих говорят о том, что на приоритетных участках фронта наблюдается кратное преимущество противника, которое достигает цифры 14-18 военнослужащих на одного украинского бойца», — подчеркнул Селезнев.

Именно из-за нехватки личного состава ВСУ не могут применять тактику инфильтрации так же масштабно, как это делает Россия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о провале РФ в Покровске.

«Пока Россия провалила очередной определенный Путиным срок захвата Покровска и Купянска, и сроки в который раз были перенесены», — подчеркнул он.