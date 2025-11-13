Покровск в опасности: как густой туман помог россиянам прорваться в город - ВВС

Армия РФ. / © Associated Press

Густой туман позволил российским войскам продвинуться дальше в Покровск в Донецкой области. Благодаря погодным условиям армия РФ активизировала свои усилия по переброске большего количества войск в ключевой стратегический город.

Об этом говорится в материале BBC.

Российские войска потратили больше года, пытаясь захватить город. По данным украинских военных сейчас там может быть 300-500 россиян, а президент Владимир Зеленский называет ситуацию сложной.

Продвижение россиян под прикрытием тумана

На днях в Сети появилось видео, на котором видно, как российские солдаты открыто ездят по туманной дороге на гражданских автомобилях и мотоциклах. По данным ВВС, локация с ролика – южная окраина города на трассе Селидово-Покровск.

Пилот беспилотника из подразделения "Шершни Довбуша" 68-й бригады с позывным "Гусь" рассказал, что в течение нескольких дней туман мешал проводить воздушную разведку. Именно поэтому россияне даже решились начать штурм с помощью колонны техники, которую обычно украинские БПЛА немедленно уничтожили.

По словам военного, его подразделение регулярно обнаруживало и ликвидировало небольшие российские группы, которые пытались продвигаться пешком и на мотоциклах. Они также принимали участие в отражении атаки, показанной в видео, снятом в воскресенье, 9 ноября.

Конвой был частично уничтожен, утверждает "Гусак", но из-за погоды не было видеонаблюдения по моменту отражения атаки. Поэтому доподлинно неизвестно, была ли поражена вся группа.

Ситуация в городе

Неделю тому назад, по оценкам Киева, в Покровске воевали до 300 российских солдат. Впрочем, их количество, вероятно, возросло за это время, ведь южные районы города находятся под оккупацией РФ.

Согласно картографии DeepState в Украине, захватчики приближаются к большинству Покровских районов. Некоторые наблюдатели говорят, что его падение неизбежно.

По словам Гусака, большинство районов города сейчас находятся в серой зоне, которую ни одна из сторон полностью не контролирует

«Мы можем удерживать позиции в одном здании, но враг может быть в соседнем. Они пытаются зайти нам за спину», – рассказал он.

ВВС отмечает, что Москва пытается оцепить Покровск и соседний Мирноград в так называемом «котле» и даже если «крышка» не закрыта, россияне могут постоянно прицеливаться ко всем маршрутам вход и выход с помощью дронов FPV.

"Чтобы предотвратить такое окружение, украинские войска отбросили российские войска от Суворового и Родинского на восточной части "котла", создав больший разрыв между российскими флангами", - говорится в тексте.

Российские войска пытаются перекрыть логистические маршруты поддержки украинских войск в Покровске, атакуя маршруты поставки не только дистанционно с помощью дронов и артиллерии, но и отправляя солдат на землю.

Украинский военный аналитик Константин Машовец говорит, что эта тактика называется инфильтрацией, и она оказалась достаточно успешной. Захватчики целенаправленно атаковали украинских пилотов FPV, поэтому у них нет достаточных ресурсов для обнаружения передвижения меньших российских групп.

В городской среде русские солдаты иногда проникают, переодеваясь у местных жителей или украинских военных, говорит Машовец. Их главная цель – вызвать хаос среди защитников, а затем основные силы российской армии начинают наступление.

Напомним, в соцсетях распространялось видео, вероятно, сделанное россиянами, на котором зафиксировано, как войска РФ заходят в Покровск. Большинство оккупантов передвигаются на мотоциклах, некоторые — на легковых автомобилях. Военный эксперт Максим Жорин заявил, что эта тактика хаотического наступления эффективна на поле боя.

Эксперт Андрей Ткачук объяснил, что туман помешал дронам ВСУ. Это тяжелые погодные условия для наших подразделений БПЛА, которые работают на Покровске. На этом направлении враг собрал рекордную 150-тысячную группировку.