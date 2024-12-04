Оборона Покровска: DeepState о ключевой задаче РФ для дальнейшего продвижения

Захват села Шевченко на подступах к Покровску позволит россиянам выйти на оперативное пространство и получить дополнительную возможность штурма города.

О крайне угрожающей ситуации в Покровском направлении пишет аналитический портал DeepState.

В DeepState отмечают, что после захвата Селидового российские оккупанты продолжили развивать свой успех и на сегодняшний день он достаточно существенен. Сейчас выделяют несколько районов постоянной активности врага – отрезок Сухой Яр-Лисовка-Даченское юго-восточнее Покровска и Петровка-Желтое-Новопустынка, который уже разворачивается юго-западнее города.

Фото: Deepstatemap

"Если в районе первой Силы Обороны более или менее успешно сдерживают давление противника, то в районе второго обстановка становится критической с нелестными перспективами для противника", – говорится в сообщении.

По информации канала, россияне заняли село Желтое и продолжают штурмовые действия в направлении Новопустынки и Новотроицкого.

"Но еще более неприятным моментом являются атаки врага на н.п. Шевченко, где было замечено его присутствие в окрестностях. Село является одной из ключевых задач врага, который позволит открыть оперативное пространство для дальнейшего продвижения на Покровск и открыть фактически дополнительную возможность штурма города", – подчеркивают в DeepState.

Канал прогнозирует активность россиян в перекрытии логистики в Покровск, как они это делали и делают в других населенных пунктах.

"Каждый день на штурм отправляется большое количество техники и пехоты и, к сожалению, непрерывное давление приносит свои плоды. Поэтому только качественное использование сил и правильная организация обороны может дать возможность сдержать врага, где "таскаться" с ним в "количестве" бессмысленно", – советуют аналитики.

Также в случае успехов в районе села Шевченко россияне могут перебрасывать дополнительные ресурсы на направление для усиления группировки. А в случае оккупации Курахово и Великой Новоселки враг сможет высвободить значительное количество сил для наступления на Покровск.

Ранее генерал Бундесвера предупредил, что россияне могут захватить Покровск до конца года.

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