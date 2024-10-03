Оборона Покровска и поход оккупантов на Днепр: Жданов оценил угрозу

Российская армия сейчас испытывает проблемы с военной техникой и личным составом. Поэтому рано говорить об обороне Покровска на Донетчине или планы РФ выйти на Днепропетровскую область.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов, сообщает "Главред".

"Взятие Покровска для армии РФ – это такая же огромная задача, как и для Сизифа закатить камень на гору. Я бы пока вообще не ставил вопрос о походе россиян на Днепропетровщину. Как и в ближайший месяц рано вести разговоры об обороне Покровска", – подчеркнул эскперт.

По его словам, захватчики могут иметь в резерве до пяти тысяч военнослужащих. Жданов отмечает, что речь идет не о батальонах, не полках или бригадах, а "просто о 5000 личного состава".

"Это неорганизованные войска, которые будут распределяться между подразделениями на восполнение потерь. И это очень разные вещи в боеспособности. Кроме того, есть дефицит техники в этих частях", – пояснил Олег Жданов.

Напомним, политолог Кирилл Сазонов сообщил, что РФ бросила целый армейский корпус на город Селидово Донецкой области. В его состав могут входить от 30 до 60 тысяч человек.

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