Покровский выступ может превратиться в место тотального уничтожения россиян – военнослужащий ВСУ

Если еще неделю назад в украинском инфопространстве обсуждался вопрос Покровска уже как свершившегося факта, что враг его оккупирует, захватит, то сейчас этот накал спал, отметил Иван Тимочко.

Покровский выступ может превратиться в место тотального уничтожения россиян.

Об этом сообщил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Покровское направление – тактического уровня направление. Чтобы добиться успехов на юге Донетчины или на юго-восточном направлении, врагу нужно продвигаться на направлении Угледар – Курахово – Покровск, чтобы создать плацдарм для движения, прежде всего, охвата, соединения конца самой Донецкой области, и чтобы потенциально рассматривать как плацдарм для движения в сторону Днепра", – говорит он.

Также читайте Наступление России на Покровск: NYT оценил эффективность действий ВСУ

Но если неделю назад, по словам Тимоче, в украинском инфопространстве обсуждался вопрос Покровска уже как свершившегося факта, что враг его оккупирует, захватит, то сейчас этот накал спал.

"Импульс или наступательный потенциал, который россияне имели в этом направлении, существенно снизился, и у них теперь дилемма. Если оккупанты не активизируют свои войска в районе Курахово – Угледар и не достигнут там каких-либо успехов тактического уровня или не расширят хотя бы в этом направлении свои фланги, то есть риски, что в скором будущем Покровское выступление может для них превратиться в место тотального уничтожения", – объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Ранее президент Владимир Зеленский сделал обнадеживающий прогноз по ситуации на Покровском направлении.

ВСУ восстанавливаются позиции возле Покровска - Зеленский

Читайте также: