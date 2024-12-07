Психологическое состояние пехоты в Покровском направлении может стать ключевым фактором в наступлении врага.

На Покровском направлении существует серьезная угроза продолжения наступления российской армии, если не будут приняты меры по изменению состава пехоты, выполняющей оборонные функции.

Об этом рассказал мэр Геническа Станислав Бунятов (командир взвода 24ОШБ "Айдар", позывной "Осман").

По его словам, ключевыми факторами, влияющими на ситуацию, является не только физическая подготовленность личного состава, но и морально-психологическое состояние военных.

Он рассказал, что солдаты, уже привыкшие к постоянному отступлению под давлением врага, захватывающего один населенный пункт за другим, могут не выдержать в обороне, даже если это давление ослабнет.

Опыт показывает, что в условиях длительного стресса и отсутствия ощущения стабильности мотивация военных может значительно снизиться, что усложнит способность к активной обороне.

Напомним, корреспондентка ТСН Наталья Нагорная рассказывала, что с момента создания ВСУ прошло 33 года, так как они переживали свои тяжелые времена с момента полномасштабной войны.

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