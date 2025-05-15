Покровское направление стало более активным: военное сообщило, как действует армия РФ

Покровск / © Associated Press

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За последнее время Покровское направление стало более активным. Враг подтягивает личный состав, технику, средства РЭБ, артиллерию.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Скиф, командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" НГУ.

«Покровское направление является одним из самых горячих. С февраля существенно нарастает количество штурмов, обстрелов, использование КАБов, артиллерии, беспилотных систем. Количество атак растет, растет количество подразделений, действующих в этом направлении», — отметил он.

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РФ действительно концентрирует максимум усилий и личного состава в этом направлении.

Напомним, Покровское направление остается лидером по количеству штурмов и количеству уничтоженного личного состава противника. Об этом написал украинский военный, командир взвода 24-го ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

По данным военного, активность врага высока по всей линии, от Богатыря до Константиновского котла.

"Юго-западнее Константиновки враг имел продвижение благодаря низкому боевому уровню подготовки нашего личного состава, плохому взаимодействию и низкому уровню способностей ударных БпЛА подразделений, отвечавших за данное направление», — написал он.

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