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Покровское направление стало более активным: военное сообщило, как действует армия РФ
Скорее всего, русские войска готовят продолжение штурмов или осуществление новых на Покровском направлении.
За последнее время Покровское направление стало более активным. Враг подтягивает личный состав, технику, средства РЭБ, артиллерию.
Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Скиф, командир экипажа БпАК отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" НГУ.
«Покровское направление является одним из самых горячих. С февраля существенно нарастает количество штурмов, обстрелов, использование КАБов, артиллерии, беспилотных систем. Количество атак растет, растет количество подразделений, действующих в этом направлении», — отметил он.
РФ действительно концентрирует максимум усилий и личного состава в этом направлении.
Напомним, Покровское направление остается лидером по количеству штурмов и количеству уничтоженного личного состава противника. Об этом написал украинский военный, командир взвода 24-го ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.
По данным военного, активность врага высока по всей линии, от Богатыря до Константиновского котла.
"Юго-западнее Константиновки враг имел продвижение благодаря низкому боевому уровню подготовки нашего личного состава, плохому взаимодействию и низкому уровню способностей ударных БпЛА подразделений, отвечавших за данное направление», — написал он.