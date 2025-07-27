Покровское направление стало местом жесточайшего наступления РФ: какие угрозы это создает

Покровск / © Getty Images

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В Донецкой области между городами Константиновка и Покровск армия РФ имела определенное продвижение. Цель оккупантов — попытаться обойти Покровскую оборону с востока и взять город в полуокружение.

Об этом в эфире «Суспільне. Студия» рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

По словам Трегубова, направление Покровска — ключевой вектор российского наступления и участках фронта, где оккупанты сосредоточили больше сил.

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«На Покровском все же есть определенное продвижение с их стороны частичное вклинение между Покровском и Константиновкой. Они пытаются его развивать, в то время как наши войска пытаются уничтожить как можно больше живой силы и техники, замедлить наступление и отвергнуть их», — сказал он.

Напомним, украинский военный аналитик Константин Машовец сообщил, что российские войска 39-й мотострелковой бригады и 150-й мотострелковой дивизии совершают боевые действия возле населенных пунктов Новоторецкое (к северу от Разиного) и Новоэкономическое (южнее Разиного). Ранее, в июне 2025 года, эти подразделения захватили село Малиновка, а недавно — Коптево. Все эти населенные пункты расположены северо-восточнее Покровска.

Также эксперт отметил, что неподалеку, в том же направлении, действуют подразделения 110-й мотострелковой бригады, ранее входившей в состав 1-го армейского корпуса так называемой ДНР, а сейчас подчиняется Южному военному округу РФ.

Аналитики ISW сообщили, что украинские войска наносят урон российским подразделениям, действующим вблизи села Разино. В то же время пока неясно, планирует ли российское командование использовать именно эти силы для дальнейшего наступления на север и запад от села, или перебросит туда дополнительные войска.

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В Институте изучения войны отмечают, что российские войска, вероятно, достигли критического предела усталости после более года непрерывных наступательных действий. По данным аналитиков, даже если такая операция будет реализована, она продлится годами, будет сопровождаться значительными потерями и будет продвигаться очень медленно. В то же время, эксперты подчеркивают, что российское командование уже не раз показывало готовность к ведению длительных и изнурительных наступлений.

Накануне сообщалось, что РФ пойдет в наступление против Украины в августе — помогут солдаты КНДР.