Покровское направление: Сырский заявил об определенных успехах Сил обороны

Александр Сырский на Покровском направлении. / © Александр Сырский

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На Покровском направлении, одном из самых горячих участков фронта, украинским войскам удалось добиться тактических успехов и стабилизировать ситуацию.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время рабочей поездки в Донецкую область.

Награждение военнослужащих 425-го полка почетными наградами Главнокомандующего. / © Александр Сырский

По его словам, силы обороны смогли кое-где перехватить инициативу благодаря умелым действиям и мужеству украинских воинов. Особо отличился 425-й отдельный штурмовой полк "Скала", эффективно использующий тактику активной обороны.

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Скала уже не впервые возвращает захваченные врагом территории. Так было в Изюме во время Харьковской операции 2022 года, так произошло и этой весной — в районе поселка Шевченко под Покровском.

Сырский наградил военнослужащих полка почетными наградами Главнокомандующего и поблагодарил их за службу:

"Солдаты, сержанты, офицеры, вы с честью выполняете поставленные задачи. Украина верит в вас, и на вас всегда можно положиться. Еще раз выражаю вам искреннюю благодарность".

Ранее мы писали, что захват города Покровск, вероятнее всего, является приоритетом Кремля в его войне против Украины.