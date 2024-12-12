Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Покровское направление: враг продвигается на Песчаное и Нововасиловку – военный обозреватель

Покровское направление: враг продвигается на Песчаное и Нововасиловку – военный обозреватель

Так выглядит сейчас город Покровск в Донецкой области. / Фото: Associated Press

Южнее Пушкиного продолжается движение врага на Украинку-Ясеново.

На Покровском направлении враждебное движение на Песчаное и Нововасиловку от Шевченко и Новотроицкого.

Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.

  • Южнее Пушкиного продолжается движение на Украинку-Ясеново.
  • Севернее Пушкиного движение на Новооленовку, которая уже поджата еще и со стороны Новотроицкого.
  • В районе Солнцевки оккупанты продолжают попытки полностью захватить село, а также от его окрестностей продвинуться на Петропавловку.
  • В случае захвата последней враг сможет дойти до окраин Константинополя, что будет означать большое испытание для остатков кураховского направления.
  • При этом враг еще достиг окрестностей Даченского и захватил часть Возрождения, которые позволяют медленно выходить на южные подступы Покровска.

"В общем, положительного мало. Враг перешел к тактике маленьких рывков и редко действует широким фронтом. Такая мелкая сегментация успехов может свидетельствовать о том, что сил для общей операции может быть недостаточно. Или идет очередная перегруппировка", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за наступления РФ Покровск отключат от газоснабжения.

Читайте также:

Что происходит в Покровске? ТСН развенчивает вражеский «вброс»!

Что происходит в Покровске? ТСН развенчивает вражеский «вброс»!

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация