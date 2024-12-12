Покровское направление: враг продвигается на Песчаное и Нововасиловку – военный обозреватель

Южнее Пушкиного продолжается движение врага на Украинку-Ясеново.
На Покровском направлении враждебное движение на Песчаное и Нововасиловку от Шевченко и Новотроицкого.
Об этом заявил блогер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
- Южнее Пушкиного продолжается движение на Украинку-Ясеново.
- Севернее Пушкиного движение на Новооленовку, которая уже поджата еще и со стороны Новотроицкого.
- В районе Солнцевки оккупанты продолжают попытки полностью захватить село, а также от его окрестностей продвинуться на Петропавловку.
- В случае захвата последней враг сможет дойти до окраин Константинополя, что будет означать большое испытание для остатков кураховского направления.
- При этом враг еще достиг окрестностей Даченского и захватил часть Возрождения, которые позволяют медленно выходить на южные подступы Покровска.
"В общем, положительного мало. Враг перешел к тактике маленьких рывков и редко действует широким фронтом. Такая мелкая сегментация успехов может свидетельствовать о том, что сил для общей операции может быть недостаточно. Или идет очередная перегруппировка", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что из-за наступления РФ Покровск отключат от газоснабжения.
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