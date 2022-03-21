Покупать дешевую российскую нефть вызвались индийские госкомпании

На нефть из России в 2021 году приходилось 2% общих закупок Индии из-за границы – или около 33 миллионов баррелей.

Индия готовится покупать больше российской нефти с дисконтом на фоне отказа компаний США и Европы покупать топливо из РФ после вторжения в Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Так, российскую нефть Urals покупают индийские нефтепереработчики, среди которых и Hindustan Petroleum Corp (владелец – правительство Индии). Компания недавно купила 2 миллиона баррелей российской нефти с доставкой в июне, а другие переработчики готовятся скупать дешевую нефть из РФ, рассказали собеседники издания.

Речь также идет о Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. и Bharat Petroleum Corp. Индийская нефтяная корпорация также имеет соглашение с "Роснефтью" на поставку в 2022 году двух миллионов тонн или 14,7 миллиона баррелей. Соглашение было подписано еще до войны. Владельцем всех этих корпораций является государство Индия.

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На нефть из России в 2021 году приходилось 2% общих закупок Индии из-за границы – или около 33 миллионов баррелей. Ближний Восток являлся крупнейшим поставщиком в Индию, на него приходилось более 60% импорта.

В то же время Евросоюз готов обсудить санкции против РФ в нефтяной сфере.

Соединенные Штаты запрещают экспорт российской нефти и газа

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