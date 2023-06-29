Покупка дорогих авто и виллы в Испании: скандальным одесским военкомом заинтересовалась прокуратура

Офис генерального прокурора сообщил, что проверяет причастность скандального одесского военкома Евгения Борисова к уклонению от военной службы, незаконному обогащению и превышению служебных полномочий.

Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

По данным прокуратуры, открыто производство по фактам возможного незаконного обогащения, уклонения от военной службы и превышения служебных полномочий бывшим руководителем Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ст. 368-5, ч. 4 ст. 409, ч. 5 ст. 426 -1 УК Украины).

Следствие устанавливает данные обнародованные в СМИ относительно того, что семья скандального экс-военкома из Одессы во время военного положения приобрела дорогие автомобили и виллу в Испании на общую сумму 196 млн грн, что не соответствует их реальному доходу.

"Для подтверждения этой информации осуществляется комплекс следственных и процессуальных действий, а также направлены в компетентные органы Королевства Испании, Республики Молдовы, Румынии, Турции запросы о международной правовой помощи", — сообщили в прокуратуре.

Также следователи устанавливают, не уклонялся ли бывший военком от службы во время пребывания за кодоном вроде бы на лечении.

"Правоохранители исследуют вопрос наличия законных оснований выезда военного должностного лица, отвечающего за мобилизацию в регионе, за пределы страны во время действия военного положения", — говорится в сообщении.

Следователи уже опросили более 30 свидетелей, провели 11 обысков. Было осуществлено 17 обзоров и временных доступов, направлено более 100 запросов в органы государственной власти, предприятий, учреждений и организаций, проведено три налоговых проверки хозяйственной деятельности членов семьи должностного лица.

Делом занимается ГБР под контролем Офиса генерального прокурора.

Скандал вокруг Борисова

Журналисты "Украинской правды" провели расследование по незаконному обогащению Борисова и покупке его родственниками элитных автомобилей и недвижимости в Испании. В материале говорилось, что это было приобретено во время полномасштабной войны России против Украины.

Поэтому президент Украины Владимир Зеленский "дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна".

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк 28 июня сообщила, что Борисов был уволен с должности военкома Одесской области.

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