Покушение на Буданова: у СБУ перехватили разговор сотрудника ФСБ с исполнителем теракта (видео)

Враг планировал нанести ракетный удар по дому, где должен был находиться Буданов, а после этого – атаковать дроном людей, которые остались бы на месте поражения.

В СБУ опубликовали отрывок разговора сотрудника ФСБ России Дмитрия Перлина с исполнителем, который должен был убить начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова.

Об этом говорится в видеоролике от СБУ.

По информации украинской спецслужбы, ликвидацию Буданова враг планировал провести перед Пасхой.

План был такой: сначала завербованный агент должен следить за перемещением охраняемого лица и передавать врагу информацию. Далее планировалось нанести ракетный удар по дому, где должен был находиться чиновник. А после этого – атаковать дроном людей, которые остались бы на месте поражения. Затем россияне планировали удар еще одной ракетой, в том числе для уничтожения следов применения дрона.

Перехваченный разговор Перлина с исполнителем теракта:

- Принято решение о нанесении двойного удара. Но сначала мы нанесем удар большими "птицами", а затем твоей маленькой "птицей", чтобы осуществляя визуальный контроль, ты мог увидеть, кто будет суетиться, и помог, скажем так, до конца довести дело. За реализацию поставленной задачи – от пятидесяти будет.

- От 50 чего? Тысяч?

- Долларов.

- 50 тысяч долларов, правильно?

- Да, да, да.

- От 50?

- 50 у меня точно будет, а все, что выше – уже буду писать рапорт. Как получу, так и выдам. Сегодня до 19 часов ты должен выставиться на одну конкретную точку, я тебе дам ее, и осуществлять визуальный контроль за приездом гостей.

- Это безопасная точка?

- Да, да, да. Там уже осуществлялось и наблюдение и другие мероприятия. Точка как раз безопасная. А объект – это две машины. Одна – машина охраны, а вторая… Я дам тебе точку наблюдения, услышал это?

- Да, да, услышал.

- Ты с этой точки будешь наблюдать за домом.

- Это большое расстояние?

- Там метров 100 максимум, может меньше, может, 50 метров. Небольшое расстояние, маленькое. Увидишь, там все видно. Ты должен увидеть две машины – одна машина начальника, вторая, скажем так, сопровождения. Первая машина – это предварительно будет какой-нибудь бронированный джип. Он заедет туда во двор за ворота. Вторая машина – машина охраны – остановится рядом с домом. Ты, как только это увидел, сегодня будешь там с 19 до 22, должен сразу сообщить мне об этом в СМСке, с того номера телефона, который мы с тобой сделали.

- Далее?

- Дальше ты говоришь нам и уй*буешь к месту, где у тебя будет лежать "птица", и где у тебя будет стартовая позиция для твоего удара. Ты с большой вероятностью услышишь громкий взрыв.

- Я успею отойти?

- У тебя будет не менее 20-30 минут.

- Понял, понял, понял.

- Ты отходишь, слышишь "бабах", заводишь "птицу" (дрон — ред.), летишь туда, видишь людей, они там разбирают, что-то там шевелятся, в машину куда-то двигаются, и дополнительно еще наносишь удар. Ты понял?

- Да, а дополнительно наношу удар по конкретной цели или просто?

- По скоплениям людей. После этого мы тебя, твои следы того, что был нанесен удар дроном, прикрываем вторым ударом – ракеты. То есть у нас получается такой "сэндвич" — ракета, "птица", ракета.

СБУ опубликовала разговор сотрудника ФСБ с тем, кто должен был убить Буданова

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: На Зеленского, Малюка и Буданова готовили покушение! СБУ задержала двух полковников УГО!

Напомним, СБУ разоблачила сеть агентов пятой службы ФСБ России, которые готовили убийство президента Украины Владимира Зеленского, главы Службы безопасности Василия Малюка, главы ГУР Кирилла Буданова и других чиновников.

Читайте главные новости дня: