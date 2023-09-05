Покушение на "главного таможенника ЛНР": в результате взрыва его сыну оторвало пальцы, подозреваемую уже задержали

Во временно оккупированной Луганской области в собственном доме пытались подорвать Юрия Афанасьевского, который возглавлял "таможню ЛНР" и отмывал средства для финансирования оккупационных подразделений Росии.

По состоянию на 13:00 5 сентября полицейские РФ якобы уже задержали подозреваемую в покушении на убийство Афанасьевского, она дала показания. Также известно, что в результате взрыва пострадал сын коллаборанта.

Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС.

Так, по данным российских силовиков, 3 сентября жительница Луганска якобы передала Юрию Афанасьевскому мобильный телефон со взрывным устройством, которое было приведено в действие после активации телефона.

В результате взрыва глава "таможни ЛНР" получил легкие травмы, а его 21-летний сын потерял несколько пальцев.

"В больнице находится его сын, а не он. Но теракт, скорее всего, был направлен именно против Афанасьевского", – сообщили пропагандисты.

Напомним, российский летчик, перегнавший вертолет Ми-8, рассказал о своем участии в войне против Украины.

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