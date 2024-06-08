Покушение на предателя: купянский мэр-коллаборант Мацегора находится в критическом состоянии

Геннадий Мацегор добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками.

В России в городе Старый Оскол 7 июня 2024 года совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, занимавшего должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Мацегора добровольно пошел на полное сотрудничество с российскими захватчиками.

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В частности, в июне 2022 он подписал так называемый протокол создания оккупационной Харьковской администрации и публично об этом объявил.

После освобождения Купянска сбежал с россиянами на Белгородщину, где московские хозяева приставили к Мацегоре усиленную охрану, которая, однако, не уберегла мэра-коллаборанта.

"В настоящее время московские врачи уже вторые сутки пытаются помешать Мацегоре попасть на кобзоновый концерт. Состояние предателя украинского народа – критическое", – отметили в ГУР.

ГУР сообщило о покушении на предателя – купянского мэра-коллаборанта / Фото: ГУР Минобороны

Напомним, в Одессе мужчина готовился с цветами встречать россиян, потому что мечтал о массовых убийствах. По данным суда, подозреваемым является уроженец России, имеющий украинское гражданство.

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