В России утверждают, что СБУ узнала о местонахождении Захара Прилепина от его сына.

Российские следователи утверждают, что сотрудник Службы безопасности Украины узнал о местонахождении пропагандиста Захара Прилепина, автомобиль с которым подорвали в мае 2023 года, от его сына через фейковый аккаунт.

Об этом рассказала следователь во время заседания суда, передает пропагандистское агентство ТАСС.

Как заявили российские правоохранители, группой, готовившей покушение на Прилепина, якобы руководил сотрудник СБУ по фамилии Журавкин.

Чтобы узнать местонахождение пропагандиста, он якобы создал в социальной сети "ВКонаткте" аккаунт с именем Иванка Поликарпова и стал переписываться с сыном Прилепина Ильей. Тот рассказал, что в мае отец будет находиться в Пионерском.

Далее, как утверждает следствие, сотрудник СБУ передал информацию о местонахождении Прилепина гражданину Украины Александру Пермякову, которого в России обвиняют в подрыве автомобиля с пропагандистом.

По версии следствия, Пермякова научили закладывать взрывчатку через видеозвонки в WhatsApp, отмечает ТАСС.

В то же время Следственный комитет России пишет, что Пермяков "прошел диверсионную подготовку" в Украине, после чего прибыл в Россию по украинскому паспорту.

В течение длительного времени Пермяков якобы следил за потерпевшим, тщательно изучая маршрут его передвижения. Российские правоохранители утверждают, что "соучастники" Пермякова якобы предоставили ему фальшивые документы на имя гражданина Казахстана, по которым он должен был покинуть россию после убийства Прилепина.

Покушение на Прилепина: что известно

6 мая 2023 года вблизи города Нижний Новгород в России взорвался автомобиль, в котором находился российский пропагандист, писатель и украинофоб, член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин.

В России избрали меру пресечения подозреваемому в подрыве автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, бывший депутат российской Госдумы, пропагандист-писатель и приспешник боевиков "ЛДНР".

Российский пропагандист и политик Захар Прилепин записал первое видео из больничной палаты.

Покушение на кремлевского пропагандиста! Прилепин пришел в себя

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