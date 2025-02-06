Покушение на ветерана ВСУ: в Харькове задержали женщину, заложившую взрывчатку возле дома

Чтобы организовать удаленный подрыв, злоумышленница установила мобильный телефон в картонной коробке с отверстием для камеры, замаскировав его корой деревьев и опавшей листвой.
В Харькове задержали местную жительницу, которая по указанию вражеских спецслужб совершила теракт у дома ветерана ВСУ. Женщине сообщили о подозрении в совершении террористического акта с тяжелыми последствиями (ч. 2 ст. 258 УК Украины).
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, официально нигде не работавшая харьковчанка активно распространяла пророссийские взгляды в антиукраинских Telegram-каналах. Это привлекло внимание кураторов, предположительно, представителей вражеских спецслужб, которые вышли с ней на связь и предложили сотрудничество.
Подозреваемая получила инструкции и координаты схрона, откуда забрала самодельное взрывное устройство. В конце января 2025 года она заложила взрывчатку в зарытой автомобильной шине недалеко от частного дома военного.
Чтобы организовать удаленный подрыв, злоумышленница установила мобильный телефон в картонной коробке с отверстием для камеры, замаскировав его корой деревьев и опавшей листвой. Это позволило кураторам дистанционно отслеживать перемещения ветерана. Когда он вышел из дома, они активировали взрывное устройство. Потерпевший получил ранения и был госпитализирован.
Подозреваемая пыталась скрыть свою причастность, используя меры конспирации. Однако стражи порядка смогли установить ее личность и задержали в квартире. Во время обыска был обнаружен мобильный телефон с перепиской с кураторами.
Суд суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.
Оперативные мероприятия по разоблачению преступной деятельности проводили сотрудники СБУ в Харьковской области и управление уголовного розыска Нацполиции.
Напомним, на Днепропетровщине 2 февраля у здания территориального центра комплектования в Павлограде злоумышленники подорвали самодельное взрывное устройство. В результате взрыва 24-летний военнослужащий получил осколочное ранение.
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